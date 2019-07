Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74)

It minste plak

Ik rop de tolve apostels by my en sis:

“Jim witte dat alle bazen en bestjoerders in beskate macht oer minsken hawwe. En dy macht oefenje se graach út. Sy binne grut en oaren tsjinje. Sa mei it by jim net wêze. Wa’t by jim grut wêze wol, moat krekt elkenien tsjinje. Wa’t de earste wêze wol, moat de tsjinstfeint fan alle oaren wêze. Want de Minskesoan is net kommen om himsels tsjinje te litten mar om oan oaren tsjinstber te wêzen, troch syn libben te jaan as ferlossing foar in protte oaren.”

