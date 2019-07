Dweilorkest de Feintsjes ek Nasjonaal Kampioen

Neidat it dweilorkest De Menaemer Feintsjes earder dit jier al Nederlânsk kampioen wurden wie, is it sneon wer kampioen wurden, no op it Nasjonaal Kampioenskip Dweilorkesten dat yn Voorthuizen holden waard. Dêr spilen trettjin orkesten, dy’t troch in fakkundige sjuery beoardiele waarden. De Feintsjes hiene dêr seis jier lyn foar it lêst oan meidien.

Jan Smit en de Lawineboys brochten it tastreamde publyk earst yn de feeststimming. Under it spyljen fan de dielnimmende orkesten rûn de spanning jûns flink op, mar om nachts tolve oere hinne kaam de útslach. De Feintsjes waarden ta kampioen útroppen. Dat kaam troch harren enerzjyk en muzikaal sterke show. Harren ynteraksje mei it publyk waard ek heech wurdearre.

De Feintsjes waarden ek nasjonaal kampioen yn 2009, 2010, 2011 en 2013. Bûtendat binne se ek fjouwer kear Nederlânsk Kampioen wurden. Dat wie yn 2009, 2013, 2018 en 2019.