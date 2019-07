Drinten komme mei alternatyf Sinteklaassjoernaal

“We merken dat steeds meer mensen weglopen bij het journaal van de NTR”, seit Wim Beverdam fan de Stichting Sinterklaas yn Emmen. De Drintske organisaasje is dwaande mei it opnimmen fan in rige koarte films oer de tarieding fan Sinteklaas op syn reis nei Nederlân ta. Fan healwei novimber ôf wurde njoggen ôfleverings fan elk tweintich minuten fia ynternet ferspraat, as alternatyf foar it Sinteklaassjoernaal fan de NTR. Dizze wike binne de earste opnamen makke yn Dútslân.

De Drintske Sinteklaas hat allinnich mar swarte piten. “Wij houden het traditioneel”, seit Beverdam. “Met die discussie zijn we wel een beetje klaar.” De boargemaster fan Emmen docht mei yn de searje, lykas ferskate Drintske ûndernimmers. It produsearjen fan de rige wurdt finansiere troch bedriuwen út de regio.