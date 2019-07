Dosint fan it jier Katja Hoekstra

Katja Hoekstra is troch de lêzers fan de Leeuwarder Studentenkrant keazen as de favorytste dosint fan Ljouwert. Hoekstra wurket by de oplieding Kommunikaasje fan NHL Stenden Hegeskoalle. Se wûn mei 19% fan de goed 2300 stimmen.

De winner liet Klaas Boorsma (Van Hall Ynstitút) en de winners fan 2018 (Freek Kap-van Bergen en 2017 Vincent Tillema (beide NHL Stenden Hegeskoalle) efter har. Se moast wol efkes wenne oan har nije titel, mar se is der tige wiis mei: “Ynspirearre reitsje troch elkenien om my hinne, studinten nije dingen leare en harren ynsjen litte watfoar wearde dat hat fyn ik geweldich.”

De ferkiezing waard dit jier foar de seisde kear organisearre. De Leeuwarder Studentenkrant is in fergeze krante foar studinten. Hy komt fiif kear yn it jier út yn in oplage fan 16.000 eksimplaren. It nijste nûmer mei it ynterview mei Katja Hoekstra is fan hjoed ôf te krijen op Ljouwerter hegeskoallen en op mear as fyftich punten yn de Ljouwerter binnenstêd. It ynterview is ek te lêzen op www.leeuwarderstudentenkrant.nl