‘Doarp oan see’ as byldferhaal

Fan de roman Doarp oan see (1960) fan Hein Faber is in skitterjende nije edysje útkommen: in byldferhaal makke troch bydzjend keunstner Frâns Faber, omkesizzer fan Hein Faber.

Mei trochdat Hein sa’n byldzjend skriuwer wie, kaam Frâns op it idee om fan Doarp oan see in byldferhaal te meitsjen. Syn krêftige tekeningen ferbyldzje de ynhâld fan it boek op in prachtige manier en bringe Wichert Humalda, Sibe de Seeman, âlde Eling en alle oaren ta libben.

Hein F. Faber (Boalsert, 1904-Mullum, 1970) wie in Frysk skriuwer, dichter, sjoernalist, fotograaf en filmer, mar ek masjinist, konservator fan museum Frjentsjer en letter antikêr yn Harns. Yn Doarp oan see beskriuwt er it deistich libben yn Makkum en syn soms nuveraardige ynwenners, yn de tiid foardat de Sudersee de Iselmar waard.

De Frysktalige grafyske roman fan 184 siden mei in hurd omslach is útjûn by Bornmeer en te bestellen by Frâns Faber (defrijewyn@planet.nl).

Priis: € 24,90 (eksklusyf ferstjoerkosten).