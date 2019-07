Der komt in Frysk-Iersk filmfestival

It Ierske Gaillimh/Galway en Ljouwert krije tegearre in filmfestival. Ljouwert wie yn 2018 kulturele haadstêd fan Europa en wol de namme as kultuerstêd heechhâlde, wylst Galway yn 2020 kulturele haadstêd wurdt. Doel is dat deselde films tagelyk yn Ljouwert en yn Gaillimh draaid wurde. Gaillimh stiet bekend as filmstêd en hat sels in spesjale UNESCO-status fanwegen it grutte filmoanbod.

It getal alve spilet in grutte rol by it festival. Yn alve dagen meitsje alve Fryske en alve Ierske filmmakkers alve films, dy’t op de lêste dei fan it festival sjen litten wurde oan it publyk. In datum is noch net bekend. Wa’t belangstelling hat om mei te dwaan, kin him oppenearje op info@nnw.frl.