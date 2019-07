Caoimhín de Barra: It leit net oan de learaar

Oeral dêr’t in minderheidstaal op skoalle jûn wurdt, kleie minsken oer de kwaliteit fan de lessen. Dat is net terjochte, skriuwt histoarikus Caoimhín de Barra fan ‘e Amerikaanske Gonzaga-universiteit. Hy hat ûndersyk dien nei it plak fan it Iersk yn Ierlân yn it ferline en no. Koartlyn is syn boek Gaeilge: A radical revolution ferskynd.

Hjirûnder stiet in gearfetting fan in kollum fan sines yn de Ierske krante The Journal.

Ferline jier kaam ik yn Nashville twa Kanadeeske froulju tsjin. Mei’t ik niget ha oan de Kanadeeske twataligens, frege ik oft hja ek Frânsk koene. Dat bliek in ûngemaklike fraach te wêzen. “Nee”, antwurde ien, “Ik wol mar sizze, wy moatte it wol op skoalle leare, mar …”

Har kammeraatske foel dertusken mei: “De lessen binne gewoan striemin.”

Wêr haw ik dat faker heard, tocht ik.

Yn Ierlân seit elkenien ek dat de Ierske lessen op skoalle sa beroerd binne. Dat is lykwols net wier. Dat kin maklik neigien wurde troch de sifers te ferlykjen mei dy fan oare fakken. Op it eineksamen fan 2016 hiene 5024 learlingen in acht of heger foar Iersk. Foar wiskunde wiene dat mar 2750 learlingen. As de leararen Iersk sa min wêze soene, dan soe dat alhielendal jilde moatte foar wiskundeleararen. Der wiene yn 2016 sels mear learlingen mei in acht of heger foar Iersk as foar Frânsk en Dútsk byinoar (4396), hoewol’t der dat jier fjouwerhûndert learlingen mear wiene mei Frânsk of Dútsk yn it eineksamen as mei Iersk.

Dat minsken kleie oer de kwaliteit fan it Iersk komt dan ek trochdat se it skoalfak Iersk net mei oare skoalfakken ferlykje, mar trochdat se sjogge dat learlingen nei trettjin jier Ierske les noch altyd net perfekt Iersk prate. Hja ornearje, as ien safolle jier les hân hat, moat er de taal dochs like goed prate kinne as Ingelsk. Dat is lykwols net realistysk.

In fyftjinjierrige learling is op skoalle 167 oeren yn it jier mei Iersk dwaande. Hy is lykwols sa’n bytsje alle oare tiid mei it Ingelsk dwaande, ik rûs mear as seistûzen oeren yn it jier. Dat is in folle mear. Sels bern dy’t op skoalle alle fakken yn it Iersk krije, hearre mar trettjin persint fan ‘e tiid Iersk.

Kennis moat nammenlik bûten it klaslokaal ûnderhâlden wurde. Dat is maklik te sjen oan oare fakken. Wat minsken fan de rekkenlessen in libben lang ûnthâlde, binne saken lykas optellen, ôflûken, dielen, fermannichfâldigjen en persintaazjes berekkenjen. Dy brûke hja nammentlik faak, wylst se saken lykas algebra en meetkunde yn it deistich libben net brek binne. Mei Iersk is it ek sa: bûten it klaslokaal binne de measte minsken dy taal net nedich, dus ferjitte se wer wat se leard hawwe.

Undersyk docht útwizing dat de mearderheid fan ‘e Ieren graach flot Iersk prate kinne soe. Dat slagget harren lykwols net. Guon jouwe harsels de skuld, mar men kin wol riede wa’t yn de measte gefallen de skuld kriget. Wylst noch de learling, noch de learling der wat oan dwaan kin. As wy wolle dat learlingen mear fan de taal opstekke, dan moatte wy manieren betinke om de taal bûten it klaslokaal in slinger te jaan.

