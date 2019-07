Boris Johnson nije premier Feriene Keninkryk

Boris Johnson wurdt de nije premier fan it Feriene Keninkryk. Hy folget Theresa May op, dy’t opstapt is om’t it har net slagge om mei de Europeeske Uny ôfspraken te meitsjen oer de Brútstap – it ferlitten fan de EU troch it FK.

Johnson wie fan 2008 oant en mei 2016 boargemaster fan Londen. Dêrnei wie er minister fan útlânske saken. Ferline jier naam er dien, om’t er ûntefreden wie oer it hanneljen fan frou May. Johnson is in fûlen foarstanner fan de Brútstap.

It tarieden fan de Brútstap wurdt ynearsten Johnson syn wichtichste taak. Hy wol derop ta dat it FK op 31 oktober fan dit jier lid-ôf wurdt fan de EU. Mocht it dan net slagge wêze om ôfspraken mei de EU te meitsjen oer betingsten, dan wol er dat op ‘e keap ta nimme. Hy giet der lykwols fan út dat it slagje moat om der mei de EU-lannen út te kommen.