Boargemaster slút wenning yn Snits

Boargemaster De Vries fan de gemeente Súdwest-Fryslân hat mei yngong fan 8 july 2019 in wenning oan de Snecanusstrjitte yn Snits slute litten. De wenning sil trije moanne op slot bliuwe. De plysje trof yn it hûs in himpkwekerij oan.

Omdat der sprake wie fan in himpkwekerij hat de boargemaster op basis fan artikel 13b Opiumwet en yn oerienstimming mei it Damoklesbelied besletten om it hûs ôf te sluten. Sokke slutingen moatte drugskriminaliteit tsjingaan en de feilichheid en leefberheid yn de mienskip fergrutsje.