Besite CDA-fraksje Noardeast-Fryslân oan Ruurd Wiersmahûs

Justermiddei krige it Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard de CDA-riedsfraksje fan Noardeast-Fryslân op besite. De fraksje liet him foarljochtsje troch it museumbestjoer. Foarsitter Sybren van Tuinen fertelde hoe’t it mei it museum om en ta giet en hoe’t it derfoar stiet. Ton Verkerk joech in ‘rûnlieding’ troch it libben fan de naïve Burdaarder keunstschilder Ruurd Wiersma (Rinsumageast 1904 – Burdaard 1980). De fraksjeleden wiene ferheard oer de ynhâld fan it museum en oer wat de gemeente oan lytse musea te bieden hat. It bestjoer hopet dat de besite fan belang west hat foar de lytse regionale musea yn Noardeast-Fryslân.