Allah moat it sûnder ‘afbakbar’ dwaan yn Lichtenvoorde

Buordsjes mei ‘Zwarte cross 80% halal’ en ‘Allah’s afbakbar’ en oare teksten wiene guon besikers fan it Achterhoekske festival Zwarte cross fan ‘t wykein tsjin it krop. Rapper Sevn Alias, bekend fan ferskes mei teksten as ‘Stack die money als een fucking jood’ (‘Potsje jild op as in blikstienderse Joad’), swingele de lilkens oan. Ferskate minsken reagearren op ‘e sosjale media en hiene it oer ‘islamofobie’. Dat wol sizze dat ien de islam net lije mei.

Op ‘e Zwarte cross steane altyd buordsjes mei humoristysk bedoelde teksten. Dêr stroffelje de minsken oer it generaal net oer. De organisaasje hat de buorden no lykwols ferwidere, mei’t der sprake wêze soe fan ‘een grimmige sfeer’. Dat foel ferkeard by in soad minsken. Kollumnist Özcan Akyol hie it oer in ‘heksenjacht’ fan ‘racismezoekers’. Syn kollega Marcel van Roosmalen neamde it ferwiderjen ‘paniek’. Hy sei: “Ze handelden uit paniek, omdat we nu eenmaal in een tijd leven waarin gekwetstheid boven alles gaat.” Jenny Douwes, bekend fan har oprop om antyswartepytdemonstranten tsjin te hâlden, skriuwt op Facebook oer de gong fan saken op ‘e Zwarte Cross: “Dit gaat over vrijheid van meningsuiting. Aan de dreigementen en eisen van mensen die daar niet mee om kunnen gaan moeten we nooit toegeven.”

Oare buorden op it festival hiene teksten lykas ‘Hetero? Prima, zolang ze moar van mien afblieft’, ”s Avonds een man, ‘s ochtends een vrouw’ en ‘Leve de kleurling!’ Dat lêste boerd, mei in plaatsje fan in oempaloempa derby, is ek weihelle om’t der minsken lilk om wiene. Yn de diskusje komme Amerikaanske wurden as social justice warriors (‘lju dy’t fuort op ien ein binne as se tinke dat ien wat ferkeard seit’) en snowflakes (‘oergefoelige lju’) foar.

Foto oernommen fan: link.