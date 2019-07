Aldste man fan Nederlân wennet yn Dokkum

Snein 28 july hopet Eelke Bakker út Dokkum 109 jier te wurden. It doel is dat er dat sneon by syn soan yn Damwâld fiert.

Bakker waard op Amelân berne. Doe’t er achtjin jier wie ferfear er nei Eanjum om by in boer te wurkjen. Syn frou, Bauktje Sonnema, stoar yn 2007. Se wie doe 92 jier. Se krigen tegearre fjouwer bern, dêr’t yn 2010 ien soan fan staorn is. Se binne letter nei Dokkum gien te wenjen. Bakker wurke doe by Rykswettersteat. Hy hat noch meiwurke oan de bou fan de Ofslútdyk.

Bakker komt út in sterk laach mei in soad famyljeleden dy’t tige âld wurden binne. Hy sweart by roggebrea mei spek. Dat soe it him dwaan!