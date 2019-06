Yn ferhâlding net folle troude minsken op Waadeilannen

Op ’e Waadeilannen binne der opfallend net folle troude ynwenners. Op Flylân wenje yn ferhâlding de minste troude minsken. Dat konkludearret ThePerfectWedding.nl op basis fan CBS-data.

Op Flylân, it lytste fan de fjouwer Fryske Waadeilannen, is mar 41,6 persint fan de ynwenners troud. Op Skylge (42,4 persint) en Skiermûntseach (46,8 persint) wenje yn ferhâlding ek net folle troude minsken. It Amelân hat it grutste oandiel boaske minsken: 50,8 persint.

Yn ferhâlding de minste troude minsken yn Ljouwert

Yn Ljouwert is mar 38,8 persint fan de ynwenners troud. De gemeente, dy’t ek in hege befolkingstichtheid hat, hat dêrmei relatyf de minste troude minsken binnen de gemeentegrinzen fan hiel Fryslân.

Yn Fryslân is 48 persint fan de ynwenners troud. Yn tsien fan de achttjin gemeenten is de mearderheid fan de befolking troud. Dantumadiel is de gemeente mei yn ferhâlding in protte boaske ynwenners: 54,7 persint. Yn Tytsjerksteradiel wenje ek in protte boaske minsken neffens oare gemeenten yn de provinsje (53,3 persint).

