Wurkkonferinsje ‘Hoe dan?’ biedt oplossings tsjin iensumens

Noard-Nederlân giet de gearwurking oan.

Hoe giet men om mei iensumens ûnder âlderen? Wat kin men dwaan? Hoe wurd men sels âld sûnder iensumens? Mear as de helte fan de minsken âlder as 75 jier seit him iensum te fielen. Op moandei 3 juny waard yn it ramt fan it aksjeprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ fan it ministearje fan VWS de wurkkonferinsje ‘Hoe dan?’ holden yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert. Gemeenten, inisjatyfnimmers, frijwilligers en âlderen út Fryslân, Grinslân en Drinte moeten inoar om mei-inoar oan nije oplossings te wurkjen yn de striid tsjin (driigjende) iensumens by âlderen.

Hoe dan? Sa dus!

De konferinsje bea tsientallen foarbylden fan wat der yn (Noard-)Nederlân al tsjin iensumens dien wurdt. Yn in libben UP! praatsjoo dielden âlderen harren ûnderfinings mei de seal. Jan van der Wal (83) fertelde hoe’t er himsels yn it nekfel pakte en op syk gie nei selskip. En syn nije leafde fûn. Foppe de Haan, ambassadeur fan Ien tsjin iensumens, beklamme de rol fan sport as it om moetsjen giet. Op de konferinsje stie sintraal hoe’t âlderen sels inisjatyf nimme kinne om harren posysje yn de maatskippij te feroarjen. Yn 22 wurksesjes waard mei it publyk wurke oan oplossings tsjin iensumens.

Mei-inoar ien tsjin iensumens

De wurkkonferinsje is in inisjatyf fan it ministearje fan VWS yn gearwurking mei FNO, dat mei it programma ‘Meer Veerkracht Langer Thuis’ mear as hûndert projekten realisearre hat oangeande beweging en iensumens en kwetsbere âlderen. UP! – in lanlike beweging oangeande âlder wurden – tekene foar de gearstalling fan it programma en de realisaasje.

Mei it aksjeprogramma ‘Ien tsjin iensumens’ wol de oerheid de trend fan iensumens ûnder âlderen yn Nederlân trochbrekke. De oerheid wurket dêrfoar gear mei in protte lokale partijen.