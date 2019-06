Wrâldrekôr: hûnderten dûkers helje troep fan oseaanboaiem

Yn Floarida hawwe 633 dûkers rotsoai út de oseaan helle. Mei dy aksje ferbetteren se it wrâldrekôr foar it himmeljen fan in stik oseanboaiem.

De dûkers giene yn groepkes by Deerfield Beach yn ’e omkrite fan Miami it wetter yn. Hja kamen mei kilo’s ôffal wer nei boppen. Op it strân telde in sjuerylid fan it Guiness Book of World Records de dielnimmers, dy’t op syn minst in kertier ûnder wetter bliuwe moasten.

It foarige rekôr wie yn 2015 yn Egypte fêstige. Doe makken 614 dûkers in part fan de Reade See skjin.