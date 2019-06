Wat wier is dat wurket

By it ôfskied fan boargemaster Ferdinandus Johannes Maria (Ferd) Crone

Wa wie sa gek en set

As bestjoerder himsels

Yn ’t djipst fan in krisis

Oan it roer fan in stêd,

Pleage en narre troch

In tefolle oan dope,

Misdied en wurkleas wêzen?

Wa wie sa gek en

Ha de gek mei it âlde

Galgelapperswurd:

Ut is nix, wurdt nix en

’T Sal nooit wat wurde oek?

Hy kaam fan oer de Dyk,

Koe hurder rekkenje

En siferje as oait God

Telle koe. Hy, fiere

Soan fan Troelstra en

Vondeling, hy babbele

Los wat fêst siet en sette

Nei âld pragmatyske

Wetten – wat wier is, dat

Wurket – mear as tawijd

In provinsjestêd

Royaal op ’e weareldkaart.

Broer fan Eberhard en

Cohen fytst fadertje Ferd,

Waans tillefoan him hast

Oan it ear fêstplakt sit,

Mei it wurd fan Mak

Op ’e bûse de Emma del,

Spint en spant, berikber

En beskikber foar Jan

En Alleman, syn linen

Om de weareld hinne,

Neamt Mata Hari’s plak

Syn lyts, lyts Amsterdam.

Nee, syn wurd is net wyld

Of woest lykas dat fan

Jan Slauerhoff, sa’t er ek

In oare siel hat as dy

Fan dy almar fereale

Skipsarts, want freegje

Him: Hear Ferdinand,

Wa is de knapste frou

Op ierde – nee, jo eigen

Frou net meiteld – en hy stelt

Yn Zeno’s geast: myn frou

Myn frou, it alderearst.

En it komt as in slach

By nacht, brân dy’t

Samar in minske deadocht,

Sa’t somtiids in betize

Persoan, staf-oer-nacht,

De stêd syn frijheid

In mes yn ’e rêch stekt.

O, in ûnferskillige God

De rin fan tiid,

Dûnker en stil lykas

De Potmarge syn stream,

Wylst de hagebeam bloeit.

Maaie is it no en

Achter de Grutte Tsjerke

En Bij de Put dêr’t

In lân yn in âlde eangst

Foar de Oar en it Oare

Oait in sûndebok fûn,

Wiist in boargemaster

By it betinken fan

De deaden mei rjocht op

De driigjende echo

Fan in tsjuster ferline,

De boreäle winen.

Foar Tûmba oer sjong ik

Under de reuzen

Mei de blauwe gitarist:

Yn ’t foarste plak bin ik

Europeaan. Ik sjong

Nêst de Daphnes, de Gryk

En de Antilliaan,

Ek foar Kick Out Zwarte Piet,

Ik spylje jim’ yn ’t spoar

Fan Prince Purple Rain,

Purple Rain en skyt

Op elke nasjonalist.

Lykop mei de dûker,

It famke en de hûn

Makket fadertje Ferd

Foarby it stasjon

Syn eigen reuzestappen,

Bebabbelet, al

Beljend, syn deals foar

De stêd en bestelt

Yn ’t foarbygean – Old Boys

Network never dies –

Himsels in plak as

Kedizer yn de Keamer.

Soms by in stampen

En wjokjen fan fuotten

En hannen klapt it dak

Fan de himel oer d’ierde

Om al wat net syn sin

Krige. Sjoch ûnder

De lampen it skaad-

Fjochtsjen fan klerken

En amtners, stik foar stik

Drok op it slachfjild fan

Plot, eare en macht neffens

Ald stedhâlderlik beskik.

Wa wie sa gek en set

As bestjoerder himsels

Yn ’t djipst fan in krisis

Oan it roer fan in stêd,

Pleage en narre troch

In tefolle oan dope

Earmoed en wurkleas wêzen?

Wa wie sa gek en

Ha de gek mei it âlde

Galgelapperswurd:

Ut is nix, wurdt nix en

’t Sal nooit wat wurde oek?

©Eeltsje Hettinga, maaie 2019