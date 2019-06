Waarpraatsje: Woansdei op ’e nij rein

DE JOUWER – It hat tiisdei folle mear reind as ferwachte waard. It gebiet mei rein aktivearre krekt boppe ús provinsje. Foaral yn it súdwesten fan Fryslân foel yn ’e moarntiid hiel wat wetter. Op guon plakken hast 30 milimeter. Trije amers de fjouwerkante meter! It sil woansdei op ’e nij reine.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft berûn en letter set it op in reinen. Hoe let oft dat krekt barre sil is noch lestich te sizzen. By in swakke noardewyn wurdt it 12 graden.

Woansdei reint it in skoft, mar letter op ’ e dei binne der ek inkelde opklearringen. Yn ’e jûn is der wer kâns op in bui. De wyn is swak oant matich en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Nei woansdei bliuwt it ritich, mar it is wol oan de mylde kant.

Jan Brinksma