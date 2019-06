Waarpraatsje: Waarme tiisdei

DE JOUWER – It wie moandei in kreaze en waarme simmerdei. Tiisdei sjocht der ek goed út. It wurdt op ‘e nij waarm.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der opklearringen mar der is sa út en troch ek bewolking. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it net folle kâlder as 15 graden.

Tiisdei skynt de sinne flink, mar der is ek hege bewolking en letter ûntstean der hingelwolken. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen en de temperatuer leit tusken de 22 en 27 graden.

Woansdei is it ek noch waarm, mar der is dan wol in tanimmende kâns op tongerbuien.

Jan Brinksma