Waarpraatsje: Waarm mei kâns op tonger

DE JOUWER – It wie tiisdei in neare, waarme simmerdei mei in soad sinne en it sil woansdei op ‘e nij waarm wurde. Wol is der in flink tanimmende kâns op tonger.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje opklearringen en bewolking inoar ôf. De wyn komt út it easten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Woansdei is der earst sinne, mar yn ‘e rin fan ‘e middei falle der inkelde rein- en tongerbuien, miskien wol mei hagel en swiere wynstjitten. De wyn giet stadichoan nei it westen oant súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 20 en 25 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it in pear dagen minder waarm.

Jan Brinksma