Waarpraatsje: Tiisdei berûne loft

DE JOUWER – It waar foel mei de pinksterdagen hiel wol mei, al stie der moandei wol in flink stik wyn. It bliuwt foarearst ritich.

Jûn en yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is der kâns op in rein- of tongerbui. Letter binne der, nei alle gedachten, ek noch wat opklearringen en soe der op guon plakken wat damp ûntstean kinne. De noardeastewyn wurdt swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tiisdei is de loft foar it grutste part berûn en yn ‘e middei kin der wer in bui falle. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer tusken de 17 en 20 graden.

Woansdei sille wy de sinne ek net folle sjen, it bliuwt boppedat net drûch en de temperatuer leit krekt ûnder de 20 graden.

Jan Brinksma