Waarpraatsje: Tige waarm

DE JOUWER – It wie in wykein mei in soad sinne. Waard it sneon goed 20 graden, snein wie it op de measte plakken waarmer as 25 graden. Moandei en tiisdei wurdt it noch waarmer.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen, mar der is sa út en troch ek (hege) bewolking. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak oant matich. It wurdt 16 graden.

Moandei skynt de sinne flink mar der is ek wer hege bewolking. De matige wyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it suden oant súdeasten. De temperatuer leit tusken de 28 en 31 graden.

Tiisdei wurdt in folsleine tropyske dei, mar fan woansdei ôf sil it, nei alle gedachten, yn ús part fan it lân ôfkuolje.

Jan Brinksma