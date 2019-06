Waarpraatsje: Snein drûch

DE JOUWER – Nei in stoarmige sneon mei op guon plakken yn Fryslân ek oerlêst sjocht it der foar de pinksterdagen wat better út, mar simmer wurdt it net.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein binne der opklearringen en bliuwt it, nei alle gedachten, drûch. De súdwestewyn jout him del en wurdt swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Snein wikselje sinne en bewolking inoar ôf en it bliuwt drûch. De súdwestewyn is swak oant matich. Yn ‘e jûn giet de wyn nei it noardeasten. De temperatuer leit tusken de 17 en 20 graden.

Twadde pinksterdei sil de sinne minder te sjen wêze en kin it sa út en troch wat reine. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich.

Jan Brinksma