Waarpraatsje: Simmer!

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze freed mei in noflike temperatuer. It wykein sjocht der ek poerbêst út. Takomme wike wurdt it tige waarm.

Yn ’e nacht fan freed op sneon binne der flinke opklearringen, mar wat bewolking is ek net útsleten. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út it noarden. By de kust lâns en boppe de Iselmar komt de wyn út it noardeasten en is matich. Mei in graad as 8 is it in frisse nacht.

Sneon skynt de sinne flink, mar der is ek hege bewolking. De wyn komt út it noardeasten en is swak. De tempeatuer leit tusken de 19 en 23 graden.

Snein skynt de sinne hast de hiele dei en leit de temperatuer by in matige eastewyn om de 24 graden hinne.

Nei it wykein geane wy rjochting de tropyske 30 graden.

Jan Brinksma