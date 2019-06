Waarpraatsje: Pear dagen waarm simmerwaar

DE JOUWER – Nei earst rein op sneon wie it letter in stik better. Snein wie in kreaze dei. Wy krije no inkelde waarme simmerdagen.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der, nei alle gedachten, flinke opklearringen mar (wat) bewolking is ek net útsletten. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De sudewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatur leit om de 12 graden hinne.

Moandei is der sinne, mar geandewei komme der hieltyd mear hingelwolken. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. Yn ‘e jûn giet de wyn nei it noardwesten oant noarden en jout him del. De temperatuer leit tusken de 21 en 25 graden.

Tiisdei en woansdei is it ek waarm simmerwaar.

Jan Brinksma