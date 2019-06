Waarpraatsje: Pear dagen minder waarm

DE JOUWER – It wie tiisdei in tropyske dei yn Fryslân. Yn in grut par fan de provinsje waard it goed 32 graden. Woansdei, tongersdei en freed wurdt it minder waarm. Yn it wykein op ‘e nij kâns op (hast) tropyske temperaturen.

Tiisdeitejûn giet de wyn nei it noardwesten oant noarden en kuollet it ôf. Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei rekket de loft yn in part fan Fryslân berûn. De wyn is swak oant matich en komt út it westen oant noardwesten. De temperatuer leit tusken de 15 en 18 graden.

Woansdei is de loft earst noch berûn, mar letter sil de sinne yn in (grut) part fan de provinsje ek flink te sjen wêze. By in matige noardewyn wurdt it, nei alle gedachten, tusken de 18 en 23 graden.

Nei woansdei bliuwt it simmer.

Ekstreem:

It waard yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei yn Ljouwert net kâlder as 21,3 graad. Sa’n hege nachttemperatuer is tige seldsum. In nacht mei in minimum fan 20 graden of mear wurdt ek wol in tropenacht neamt.