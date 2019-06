Waarpraatsje: Nei tongerbuien minder waarm

DE JOUWER – It wie woansdei op ‘e nij in waarme simmerdei en mei de buien foel it oerdei wol ta. Jûn en fannacht is der kâns op tonger en tongersdei, freed en sneon is it wat minder waarm.

Jûn is der kans op inkelde tongerbuien, miskien wol mei hagel en wynstjitten. De wyn giet nei it westen oant súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns stiet wat mear wyn. Mei goed 20 graden is it noch waarm. Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is der noch kâns op in (tonger)bui. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

Tongersdei is de loft earst berûn en op guon plakken kin in bui falle of kin it wat reine. Yn ‘e middei is de sinne ek te sjen mar binne der ek hingelwolken, en letter kin der wer in (tonger)bui falle. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Freed en sneon feroaret der net folle oant it waar. Der is dan wol wer wat mear sinne.

Jan Brinksma