Waarpraatsje: Kâns op (tonger)buien

DE JOUWER – Nei in suver wat neare tiisdei is der kâns op inkelde (tongerbuien). It bliuwt boppedat oan de waarme kant.

Jûn en fannacht is de loft foar it grutste part berûn en kinne der inkelde (tonger)buien falle, miskien wol mei swiere wynstjitten. De swakke oant matige wyn komt earst út ferskate rjochtingen en giet letter nei it suden oant súdwesten. It wurdt yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei net folle kâlder as 15 graden.

Woansdei is de loft berûn, al is wat sinne net útsletten. Der bliuwt kâns op in bui. By in swakke oant matige wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 17 en 22 graden.

Tongersdei leit de temperatuer krekt ûnder de 20 graden en bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma