Waarpraatsje: It bliuwt simmer

DE JOUWER – It wie woansdei mei in temperatuer om de 20 graden hinne in stik nofliker as de lêste dagen. It bliuwt kreas simmerwaar.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder, mar de loft kin yn in brede stripe by de kust lâns ek berûn wêze. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 10 en 13 graden.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar in (foar in part) berûne loft is ek net útsletten. De matige wyn komt út it noarden oant noardeasten. De temperatuer leit tusken de 17 en 23 graden.

Freed is it ek noflik simmerwaar. Yn it wykein wurdt it op ‘e nij (hast) tropysk waarm.

Jan Brinksma