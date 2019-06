Waarpraatsje: Freed waarm mei tonger

DE JOUWER – Nei in nacht mei op ‘e nij (tonger)buien wie it tongersdei in wat minder waarme dei. Freed wurdt it wer simmersk en mei ek wer tongerbuien.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. De swakke oant matige wyn giet nei it súdeasten oant easten. It wurdt 10 graden.

Freed skynt de sinne earst flink, mar yn ‘e middei komme der tongerbuien, miskien wol mei (swiere) wynstjitten. De wyn komt út it súdeasten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. De temperatuer leit tusken de 21 en 24 graden.

Yn it wykein is it wer wat minder waarm en bliuwt it wat ritich.

Jan Brinksma