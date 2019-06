Waarpraatsje: Freed mear sinne

DE JOUWER – De sinne hie it tongersdei yn Fryslân hiel dreech. Yn ‘e rin fan ‘e middei wie der lang om let sa út en troch in glimp. te sjen. Freed is der, nei alle gedachten, mear sinne.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Freed is de loft earst berûn mar geandewei soe de sinne stadichoan te sjen wêze moatte. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it tusken de 19 en 24 graden. Die temperaturen binne wol ôfhinklik fan de sinne.

It wykein sjocht der goed út. Sneon wurdt it tige waarm en snein sakket de temperatuer wer in bytsje.

Jan Brinksma