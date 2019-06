Waarpraatsje: Freed frij waarm

DE JOUWER – It wie tongersdei in kreaze dei, mar der wie folle minder sinne as ferwachte waard. Yn ‘e middei foel der op guon plakken in bui. Freed is it oan de waarme kant.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed kin der earst noch in (tonger)bui falle, mar letter binne der ek opklearringen. De wyn komt út it súdeasten en is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht giet de wyn nei it suden. It wurdt 10 graden.

Freed is de loft berûn en kinne der wat buien, miskien wol mei tonger, falle. Yn ‘e middei sil de sinne grif ek noch te sjen wêze. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken de 19 en 23 graden. By de kust lâns kin it, troch wyn fan see, minder waarm wurde.

Yn it wykein is it ek noch ritich. Sneon bliuwt it net drûch, mar snein sjocht der better út.

Jan Brinksma