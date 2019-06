Waarpraatsje: Earst noch ritich

DE JOUWER – It bleau woansdei lang drûch yn Fryslân, mar yn ‘e middei foel der dochs wat wetter. Yn it suden fan Nederlân wie it in (tige) wiete dei. It bliuwt noch in pear dagen ritich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen. De sudewyn wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar (frij) krêftich. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne, mar der is ek (wol wat) bewolking. Yn ‘e jûn is der wer kans op in (tonger)bui. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 16 en 19 graden.

Freed bliuwt it, nei alle gedachten, net drûch, mar it wurdt wol goed 20 graden.

Jan Brinksma