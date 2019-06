Utnûging útrikking D.A. Tammingapriis 2019

Jo wurde útnûge foar de útrikking fan de D.A. Tammingapriis op freedtemiddei 21 juny om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. De D.A. Tammingapriis sil foar de tredde kear útrikt wurde, diskear foar it bêste proazadebút sûnt 2014. Baukje Zijlstra kriget de priis foar har debútroman De koma-korrektor.

De koma-korrektor

De D.A. Tammingapriis is ornearre foar Fryske literêre debuten, om bar foar proaza en poëzij. Der is in bedrach mei anneks fan € 3000. De Stifting FLMD kin de priis útrikke tanksij it Tamminga-Piebengafûns. It inisjatyf foar de priis naam de stifting doe’t de Provinsje Fryslân syn debutantepriis (de Fedde Schurerpriis) ôfskafte; foar in kwetsbere literatuer as de Fryske binne debuten lykwols fan grut belang. Eardere priiswinners fan sawol de Fedde Schurerpriis as de D.A. Tammingapriis binne fansels allegearre útnûge foar dizze feestlike útrikking.

De sjuery bestie út Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet.

Jo binne frij om mei te nimmen wa’t jo wolle. Graach al efkes yn ’t foar jo komst melde by Lysbert Bonnema fan Tresoar (lysbert.bonnema@tresoar.nl).

Boeken fan Fryslân fersoarget in boeketafel.

It program fan de middei sjocht der sa út: