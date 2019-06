Undernimmersdei Ljouwert

De gemeente Ljouwert hat mei 8.2% fan de befolking in soad zzp’ers. Soks docht bliken út it ûndersyk fan ‘Waar staat je Gemeente’ (2017) fan de feriening fan Nederlânske gemeenten VNG. De gemeente, de Rabobank, Interpolis en Startersdagen.com wolle sokke ûndernimmers graach foarúthelpe. Dêrom organisearje dy op 12 juny foar de tredde kear in ûndernimmersjûn, dy’t holden wurde sil yn de NHL Stenden Hegeskoalle.

Nei de foarige ûndernimmersdei bliek út in ûndersyk ûnder de dielnimmers dat de measten selsstannich wurden binne omdat se mear frijheid hawwe wolle. De ynformaasjemerk op de ûndernimmersdei wie foar harren in nijsgjirrige en learsume mooglikheid om mei kollega’s dy’t ek foar in selsstannich bestean keazen hiene te netwurkjen.

Op sa’n jûn jouwe ûndernimmers mei ûnderfining út de eigen regio tips en advizen, mar se wize ik op gefaren en risiko’s. Foar bedriuwen dy’t al wat langer selsstannich binne en dy’t oan in nije stap ta binne is soks ek fan belang. Se kinne bygelyks in workshop folgje oer netwurkjen, akwisysje en finansierjen of oan ien fan de ynspiraasjesesjes meidwaan.

Alle ynformaasje is te finen op www.startersdagen.com/leeuwarden2019.