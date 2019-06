Sympoasium ‘Musisy yn de soarch’ op 27 juny 2019 yn Ljouwert

Wa’t benijd is nei wat musisy en muzyk foar de soarch betsjutte kinne, kin tongersdeitemiddei 27 juny ynformearre wurde op it minysympoasium ‘Musisy yn de soarch’ yn Neushoorn yn Ljouwert.

Sprekkers binne prefester Rineke Smilde, lektor oan de Hanzehegeskoalle fan Grins, neuropsycholooch en ôfstudearre gitarist en sjonger Gert-Jan de Haas en Philip Curtis, artistyk lieder fan Embrace Nederlân. Nijsgjirrige sprekkers dy’t harren ljocht skine litte op de lêste ûntjouwings op it mêd fan de ynset fan muzyk yn de soarch, hjoed én yn ’e takomst. De organisaasje is yn hannen fan stifting Embrace Nederlân en CityProms. De tagong is fergees.

Programma

13.30 – 14.00 oere Ynrin

14.00 – 14.10 oere Wolkom en iepening mei muzyk

14.10 – 14.55 oere Pref. Rineke Smilde: Lifelong Learning in Music oan it Prins Claus Conservatorium fan de Hanzehegeskoalle yn Grins

14.55 – 15.35 oere Lêzing Philip Curtis, artistyk lieder fan Embrace Nederlân ‘Stân fan saken Embrace yn Nederlân en dêrbûten’

15.35 – 16.30 oere Presintaasje troch Gert Jan de Haas, neurolooch en musikus

16.30 – 16.45 oere Reaksjes en fragen út de seal

16.45 – 17.30 oere Slokje, moeting mei de sprekkers

Lokaasje en datum

Lokaasje: Ruterskertier 41, 8911 BP Ljouwert

Datum: Freed 27 juny fan 14.00 oant 17.30 oere.

Mear ynformaasje stiet op www.embracenederland.nl.