Sara en Lisa grutte winner fan SjONG

‘Jim brochten it sá moai, jim rekken ús rjocht yn it hert. Dêr komt by dat dit nûmer gewoan Spotify- en radioweardich is.’ Sa oardielde de sjuery sneon oer ‘Dreamelân’, it winnende nûmer fan SjONG 2019, útfierd troch Sara Orsel en Lisa Sijbesma út Easterein. De priis foar bêste sjongtekst gie nei Amarins Popma (Blauhús) mei ‘Unseker’.



In grôtfolle Neushoorn seach hoe’t Sara en Lisa de oerwinning binnen songen mei ‘Dreamelân’, in Fryske oersetting fan ‘A million dreams’, in nûmer út de film The Greatest Showman. ‘Fantastysk hoe’t dit duo harren liet brocht, it hiele plaatsje kloppe en sawol de sang (Sara) as it pianospul (Lisa) wiene magysk’, sei sjonger/presintator Tim Douwsma dy’t mei Femke de Walle, André Becker en Willem de Vries de muzyksjuery fan SjONG 2019 foarme.

De twadde priis gie nei sjongeres Baukje de Graaf (Noardburgum) mei it nûmer ‘Doe’t ik dy seach’, in cover fan ‘Toen ik je zag’ fan Antonie Kamerling. Femke de Walle: ‘Se song as in ingel en ek sy trof ús yn it moed. Eins hie in dielde 1ste priis ek fertsjinne west.’ De tredde priis gie wer nei in duo: Tara van der Meulen (Raerd) en Nynke van der Eems (Easterein) brochten ‘Gewoan’, oftewol ‘I would stay’ fan Krezip.

Winner bêste songtekst

Dit jier wie der wer in tekstpriis foar de bêste songtekst. Tekstsjueryleden Bart Kingma en Karen Bies nominearren koartlyn fiif songteksten en makke sneon bekend dat de tekst ‘Unseker’, útfierd troch Amarins Popma, de alderbêste wie. De tekst, skreaun op ‘Million reasons’ fan Lady Gaga, wie net in fertaling. It ûnderwerp wie just oars en dat fûn de sjuery moai. Bart Kingma: ‘Dêr komt by dat de tekst kloppe, hy rint en rôlet hearlik en past perfekt op de muzyk.’

SjONG is it Frysktalige sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier, ien kear yn de twa jier organisearre troch Cedin. SjONG fûn foar de kear achtste plak yn 2019. Dielnimmers skriuwe in Fryske tekst op in besteand nûmer. Dêrmei dogge se audysje mei, se begeliede harsels of sjonge op karaokebân. De bêste dielnimmers geane troch nei de finale. Dielnimmers meie ek in Fryske songtekst ynstjoere en gjin audysje dwaan, dan dogge se allinne mei foar de tekstpriis. Doel fan SjONG is om jongeren te entûsjasmearjen foar it skriuwen en sjongen fan Frysktalige nûmers.