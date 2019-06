Reidmarrûte klear en te befarren mei elektryske sloepkes

Ynwenners fan Westhim en omkriten kinne lang om let gebrûk meitsje fan in nije farrûte troch harren doarp. Dy iepenen se mei wethâlder Maarten Offinga ôfrûne freed mei in sloep, yn in kano of peddeljend op in SUP-boerd.

Neffens Offinga is ‘hoekhâlde’ it krekte wurd dat by it farrûteprojekt past. Jierren hat in wurkgroep fan ynwenners fan Blauhús, Greonterp, Westhim en Wolsum en inisjatyfnimmers fan it Lytse Marreplan him dêrfoar ynset. Dêr hie er in soad wurdearring foar.

De Reidmarrûte

De Reidmarrûte is de eardere kanorûte fan Boalsert oer de Blauhústerpuollen nei Aldegea. Hy komt ûnder mear by It Fliet, de Reidmar en de Sipkemar lâns. In grut part is allinne te brûken troch elektryske of hybride oandreaune boaten en foar kanofarders en SUP’ers (Stand Up Paddling) is er ek hiel gaadlik. Om it safier te krijen is in mannich dammen fuorthelle, brêgen ferhege en de feart baggere.