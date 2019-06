Protte drugsôffal yn rioel Eindhoven

Drugskriminelen hawwe yn twa moanne tiid op syn minst tsien kear drugsôffal yn it rioel fan de regio Eindhoven lost. Dat fertelt ûndersiker Thomas ter Laak fan it wetterûndersyksynstitút KWR yn it NTR-wittenskipsprogramma De Kennis van Nu. Syn ûndersyk brocht foar it earst yn kaart hoefolle drugsôffal der op it rioel lost wurdt.

By it meitsjen fan ûnder oare XTC en speed komme in protte gefaarlike stoffen frij, dêr’t kriminelen ôf wolle. Om te sjen hoe faak oft se de stoffen fia it rioel weispiele, folgen wittenskippers fan KWR twa moanne lang de rioelwettersuveringsynstallaasje fan de regio Eindhoven, yn it ramt fan it Europeeske WATCH-projekt. It die bliken dat yn dy perioade yn elts gefal tsien kear drugsôffal lost wie. Op ien fan de mjitmominten waard sels tolve kilo XTC oantroffen. It mjitten fan drugsôffal yn it rioel is in nije manier om yn ’e takomst drugsproduksje krekt yn kaart te bringen.

It speuren yn rioelwetter is in nije stap yn de striid tsjin drugsôffal. Geregeld wurde grutte fetten mei drugsôffal yn bosken dumpt, mar ek fia it rioel komt it ôffal úteinlik yn de natuer. “Ut de literatuer witte wy dat de reguliere suveringen drugsôffal faak net guod fuorthelje kinne. It wetter komt úteinlik yn sleatten en rivieren”, fertelt KWR-ûndersiker Thomas ter Laak oan Diederik Jekel yn it telefyzjeprogramma De Kennis van Nu.

De ûndersikers fan KWR bringe al sûnt 2011 yn kaart hoefolle drugs oft der yn de stêden Utert, Eindhoven en Amsterdam útwettere wurde. Itselde ûndersyk die KWR yn tweintich lytse gemeenten. It opspoaren fan de produksje fan drugs fia it rioel is nij. Bysûnder is dat KWR ûnderskied meitsje kin tusken drugsgebrûk en it lossen fan ôffal: de ûndersikers kinne sjen oft de drugs troch it lichem gien binne en útpisse, of dat de resten drugs yn it ôffal streekrjocht op it rioel lost binne.

Drugsôffal yn it rioel is net allinnich gefaarlik foar de natuer, it kin lytse lokale rioelwettersuveringen sels hielendal lam lizze. Dat barde yn jannewaris 2017 yn Baarle-Nassau. De gemikaliën soargen derfoar dat alle suverjende baktearjes it ôfleinen. Dêrtroch moast de hiele ynstallaasje mei faasje leechpompt wurde. It koste de suvering 80.000 euro om dy wer oan it wurk te krijen.

Mear yn De Kennis van Nu, ‘In het spoor van drugsafval’. Sjoch de útstjoering fia dizze link.