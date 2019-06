Petysje foar Twadde Keamer

As de Friezen moarn, 26 juny, yn De Haach binne (sjoch: https://www.itnijs.frl/2019/06/friezen-nei-de-haach-protest-tsjin-efterstelling/) om it petear fan de Fêste Keamerkommisje fan Ynlânske Saken mei de minister fan Ynlânske Saken, Kajsa Ollongren by te wenjen, wurdt de leden fan de Twadde Keamer in petysje oanbean.

De tekst fan dy petysje is hjir: https://www.sistsiis.frl/img/brosjueretekst2.pdf te lêzen.