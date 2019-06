Oprop ta stimmen foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis

Ynstjoerd

Oant en mei 7 july kinne jo stimme foar de 18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis. Dy wurdt alle jierren organisearre troch de Kommisje Fryske Reklamepriis fan de Ried fan de Fryske Beweging.

De trije nominearre spotsjes binne:

– “Grutsk op ús greidefûgels”

– “De fytsesaak fan Joop Zandberg”

– “Wy hâlde fan netsjes” fan Aquacell

Jo kinne dêr in kar út meitsje en stimme op www.fryskereklamepriis.frl. Jo meitsje dan ek kâns op in iPad!

It doel fan de Fryske Reklamepriis is om it brûken fan de Fryske taal yn kommunikaasje-uteringen fan bedriuwen en organisaasjes te stimuearjen.

Ut namme fan de Kommisje Fryske Reklamepriis,

Hans Kort

PS Rop ek jo netwurk op om te stimmen foar de Reklamepriis!