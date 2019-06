Olivetti sjongt yn Himpens

Yn ien fan de lytste tsjerkjes fan Fryslân, de Martinustsjerke fan Himpens, sjongt op snein 23 juny it fokaal trio Olivetti. Dat sjongt in Nederlânsktalich lietsjesrepertoire fan ûnder oaren Ramses Shaffy, Annie M.G. Schmidt, Adèle Bloemendaal, Robert Long en De Dijk.

Olivetti bestiet út Janny Kok, Roelof Veldhuizen en Baukje Hoogstins. Dy wurde begelaat troch pianist Oeds Wijnsma (op de foto fan links nei rjochts).

Om net om ’e nocht te kommen – want fol is fol – is it oan te rieden om plak te reservearjen: info@jannykokmuziek.nl. Der is romte foar fjirtich minsken.

De tagong is fergees, mar nei ôfrin giet de pet om foar in frijwillige bydrage.

It begjint om 16.00 oere.