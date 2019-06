Nije speedboat PW 5 foar mear kontrôles op it wetter

Mei it jitten fan in glês sjampanje oer it dek is fan freedtemiddei de PW 5 offisjeel doopt troch Regina Bouius-Riemersma (algemien direkteur Provinsje Fryslân). De nije speedboat set de provinsje foar ferskate kontrôles yn op en om it wetter. Sa sil de PW 5 op de Burgumer Mar te finen wêze om te sjen oft wettersporters harren oan de regels hâlde fan it nije hurdfargebiet. Foar grutte eveneminten lykas de SKS en IFKS, is dizze flugge boat ek ûnmisber.

Om derfoar te soargjen dat it op it wetter foar elkenien feilich bliuwt set Provinsjale Wettersteat de PW 5 yn om ekstra kontrôles útfiere te kinnen. Sa fiert de provinsje mei de plysje geregeld kontrôles út op en om de Burgumer Mar. Fan sneon 15 juny oant en mei 15 septimber 2019 is it dêr tusken 9.00 en 18.00 oere, binnen de giele boeien, tastien om hurd te farren. Wettersporters dy’t harren net oan de regels hâlde kinne in boete ferwachtsje.

De PW 5 is in Buster Super Magnum, boud yn Finlân, oandreaun troch in 250 PK bûtenboardmotor. Op it skip is alle apparatuer dy’t nedich is om de taken fan de nautysk hanthavener útfiere te kinnen, oanwêzich. De PW 5 is it susterskip fan de PW 3 en de PW 7. Alle dagen farre se op de Fryske wetters om foarljochting te jaan, farwegen te ynspektearjen, te soargjen foar begelieding en by ynsidinten te helpen. As bûtengewoan opspoaringsamtner (BOA) binne se boppedat ferantwurdlik foar it hanthavenjen fan wet- en regeljouwing op it (provinsjale) wetter.