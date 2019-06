Nije deputearren en nije Steateleden ynstallearre

Yn in bysûndere gearkomste fan Provinsjale Steaten fan Fryslân op woansdei 26 juny, hawwe Provinsjale Steaten it nije kolleezje fan Deputearre Steaten foar de kommende fjouwer jier ynstallearre.

Neidat de kommissaris fan de Kening de ekstra Steategearkomste iepene, joech frou Blaauw in yntroduksje op it ta stân kommen fan it bestjoersakkoart mei de titel ‘Lok op 1’. Dêrnei folge der in debat oer it bestjoersakkoart 2019 – 2023. In mearderheid stimde der mei yn.

Yn de twadde helte fan de gearkomste waarden de nije leden fan Deputearre Steaten ferkeazen. Harren foarriedige portefúljes binne: Sander de Rouwe, CDA (ekonomy, finânsjes en sport), Sietske Poepjes, CDA (klimaat, enerzjy en kultuer), Johannes Kramer, FNP (lânbou, leefberens en wenjen), Avine Fokkens-Kelder, VVD (ferkear, ferfier, rekreaasje, toerisme, romte, bedriuwsfiering) en Douwe Hoogland, PvdA (feangreide, natoer, wetter en miljeu). Hja foarmje de kommende fjouwer jier it deistich bestjoer fan de provinsje Fryslân. Tongersdei folget de definitive portefúljeferdieling.

Michiel Schrier (SP) en Klaas Kielstra (VVD), nimme ôfskied as deputearre. Hja nimme harren sit yn de Steaten wer yn.

Yn de iepenfallen plakken dy’t ûntstien binne troch de ynstallaasje fan de deputearren, hawwe Provinsjale Steaten fiif nije leden beneamd: