Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Hy wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Hedzer Klarenbeek waard beneamd ta nij bestjoerslid. Klarenbeek wurke by de jeugd- en sedeplysje fan Politie Fryslân en wie wurdfierder fan it kolleezje fan B&W fan de gemeente Ljouwert.

It advysorgaan DINGtiid is mei yngong fan 1 jannewaris 2014 yn it libben roppen. DINGtiid hat as taak om de lykweardige posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen. It advysorgaan advisearret ûnder oare it Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en Deputearre Staten fan de provinsje Fryslân oer it Fryske taalbelied.

Nei dizze beneaming bestiet it bestjoer fan DINGtiid út de dizze fiif leden:

Jan Koster (foarsitter)

Hedzer Klarenbeek

Hanny Elzinga

Bianca Pander

Freddy Weima

De ministerried hat Jan Koster en Hedzer Klarenbeek foar in perioade fan fjouwer jier beneamd. Tytsy Willemsma, wethâlder fan gemeente Tytsjerksteradiel, nimt nei dizze beneaming ôfskied fan it advysorgaan. Mei yngong fan 1 jannewaris 2019 naam Klaas Sietse Spoelstra yn ferbân mei it ôfrinnen fan syn bestjoerstermyn al ôfskied fan DINGtiid.