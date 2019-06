Losse artikels lêze op Blendle kin aanst net mear

It is ynkoarten net mear mooglik en lês fia Blendle artikels út kranten en tydskriften. It bedriuw, dat fiif jier lyn bekend waard troch de mooglikheid om foar in pear dûbeltsjes spesifike stikken út ‘e media yn te sjen, ferplichtet minsken no om in abonnemint te nimmen.

De djoerste stikken op Blendle kosten 89 sint en wa’t it stik úteinlik de muoite net wurdich fûn, koe syn jild weromfreegje. Oprjochter Alexander Klöpping seit dat it ferkeapmodel net langer út kin, ek net foar de Nederlânske kranten en tydskriften. NRC Handelsblad is al ophâlden mei it beskikber stellen fan syn artikels, om’t de krante der hast neat mei fertsjinne. Blendle draait sels ek mei ferlies.

Wa’t noch in tegoed by Blendle hat, moat dat foar 1 augustus opmeitsje, oars ferfalt it.