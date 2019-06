‘Leuk’ is goed Frysk wurden. It wurd wurdt troch leararen Frysk en oare betûfte Fryskskriuwers as ynboargere beskôge. Dat jildt ek foar meartallen lykas ‘gemeentes’ en ‘boetes’. Dat docht bliken út ûndersyk nei in grut tal wurden en konstruksjes dy’t neffens it besteande learmateriaal ‘min Frysk’ binne.

It ûndersyk is útfierd troch Henk Wolf. Hy hat ûntdutsen dat minsken dy’t profesjoneel mei it Frysk dwaande binne in hiel soad wurden noch hieltyd ôfkarre. It omdraaien fan ‘e tiidwurden (‘Soest my dêr mear oer kinne fertelle?’) wurdt bygelyks troch hast elkenien as slim ferkeard sjoen. Dat jildt ek foar it brûken fan it twilûd ‘ie’ ynstee fan de lange ‘ii’ yn wurden lykas ‘tiid’. Oer oare kwestjes is ferskil fan miening. Der binne ek sa’n sân wurden en konstruksjes dy’t hast net ien mear as echt ferkeard sjocht.

In ferslach fan it ûndersyk is te lêzen op it webstee fan De Moanne. Klik hjir om it te lêzen.