Koar Stenden yn City Proms

It NHL Stendenkoar, dat foarme wurdt troch studinten, dosinten en âld-dosinten, jout mei Grootkoor Bragi (Grinzer studintekoar) in konsert yn it ramt fan de Ljouwerter City Proms. Dat sil wêze op sneon 29 juny om 20.15 oere yn de Gruttsjerke fan Ljouwert.

Songen wurdt de Messa di Gloria fan Giacomo Puccini (1858-1924). Solisten binne Francis Ng, tenoar en Ben Brunt, bariton. De ynstrumintale begelieding wurdt spile troch Dirk Luijmes, harmoanium en Johan Bijhold, piano. It gehiel stiet ûnder lieding fan Hans de Wilde.

De tagong is fergees. De doarren geane om healwei achten iepen.

Mear ynformaasje: www.nhlstendenkoor.nl en www.cityproms.nl