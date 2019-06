Kanadezen jouwe de Skotten les yn Gaelic

Stel dat der yn Fryslân in krapte oan leararen Frysk wêze soe. Soe ien der dan oan tinke om advertinsjes te setten yn Kanadeeske kranten om te sjen oft dêr guons wiene dy’t de fakatuere ynfolje koe? Dy kâns is net sa grut.

Yn Skotlân dogge se soks wol. Der is al jierren in tekoart oan minsken dy’t lesjaan kinne yn it Gaelic, de taal dy’t yn it ferline yn sawat hiele Skotlân praat waard en no inkeld noch yn it uterste noarden, de Heechlannen, en dan benammen op ‘e eilannen oan ‘e noardkant fan it lân. Yn it stedsje Antigonish / Am Baile Mór, dêr’t hast elkenien fan Skotsk komôf is, wenje safolle Gaelictaligen dat de plaknammebuorden der twatalich Ingelsk/Gaelic binne.

De Skotten achtsje de eigen taal hieltiten wichtiger en dêrom wurdt der op skoalle hieltyd mear omtinken oan jûn. It is lykwols dreech om minsken te finen dy’t der les yn jaan kinne en wolle. Dat jildt benammen foar tige ôfhandige doarpkes. De Skotske taalbewegingsorganisaasje Bord na Gaidhlig is dêrom foar de skoallen op ‘e siik gien. De syktocht yn Skotlân smiet neat op en no siket de organisaasje fierder yn Kanada.

Dêr is it sykjen benammen rjochte op ‘e provinsje Nova Scotia, yn it uterste easten fan Kanada. Dy provinsje, dy’t bestiet út in skiereilân en ferskate eilannen, liket wat it lânskip oanbelanget tige op ‘e Skotse Heechlannen. It noarden en suden fan Nova Scotia binne benammen Frânsktalich, de rest benammen Ingelsktalich, mar der binne fanâlds in pear Gaelictalige mienskippen en der binne noch in pear tûzen praters fan de taal oer.

Ferline jier kaam de Kanadeeske Sine Halfpenny yn it nijs. Hja hie as iennichste sollisitearre op in baan as learares Gaelic op in Skotsk eilân en hja hie de baan krige, mar hja krige net in fisum, om’t se mei har baan minder as tritichtûzen pûn fertsjinne – it minimum foar in wurkfisum yn it Feriene Keninkryk. Wilens hat it regear it op oanstean fan Skotske parlemintsleden makliker makke foar bûtenlanners om in wurkfisum foar Skotlân te krijen.