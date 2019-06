Joana Duarte nije lektor meartaligens

Joana Duarte wurdt de nije lektor foar meartaligens en skriftlike taalbehearsking by hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert. In lektor is lieder fan in groep ûndersikers. Frou Duarte nimt de lieding oer fan twa ûndersyksgroepen: ‘Frysk en meartaligens’ fan Alex Riemersma en ‘Taalgebrûk en learen’ fan Jan Berenst. Beide lektors binne koartlyn mei pensjoen gien.

Frou Duarte wurke al as lektor foar Dútsk en Nedersaksysk by NHL Stenden yn Emmen. Fierder wurke hja as dosinte en ûndersykster by NHL Stenden yn Ljouwert en by de Ryksuniversiteit Grins.

Ien fan de taken fan de lektor is it begelieden fan trijetalige skoallen yn Fryslân en it ûntwikkeljen fan materiaal dat dy nedich binne.