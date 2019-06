Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere gehielen, redusearre binne ta byfak op sels opdoekt binne. Wittenskippers en dosinten moasten kreatyf wêze om net alles kwyt te reitsjen.

Sa’t it mei lytse wittenskippen as de frisistyk gien is, sa kin it op ‘e langere doer ek wolris mei gruttere stúdzjes komme. Dêrom sette Goffe Jensma, heechlearaar Frysk yn Grins, en Henk Wolf, dosint Frysk by hegeskoalle NHL, yn in artikel op in rychje wat der op it mêd fan ‘e wittenskip fan it Frysk al ferdwûn is wat wa’t hjoed de dei noch wol dwaande binne mei de stúdzje fan Fryske taal, literatuer en skiednis. Hja wize derop dat de efterútgong fan ‘e frisistyk diel is fan in bredere ûntjouwing en pleitsje wol foar gearwurking, mar dan sa dat it Frysk dúdlik sichtber bliuwt.

It stik is ferskynd op it webstee Neerlandistiek. Klik hjir om it te lêzen.